Congrès mondial acadien 2019 : coup d'envoi de deux semaines de festivités

Ce soir (samedi), c'est à Abram-Village que se déroule, à partir de 18 h, heure locale, la cérémonie protocolaire d'ouverture. Elle sera immédiatement suivie d'un grand spectacle musical mettant en vedette Barachois, The East Pointers, Arthur Comeau, Les Hay Babies, Suroît, La Famille Savoy, Lennie Gallant, Vishtèn, Cajun Country Revival et Ryan Doucette.

Le Congrès mondial acadien, qui se tient tous les cinq ans, célèbre cette année ses 25 ans. Les festivités lancées samedi à l'Île-du-Prince-Édouard se déplaceront dans le sud-est du Nouveau-Brunswick à compter du 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens.

L'événement a eu lieu dans le passé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick (1994), en Louisiane (1999), en Nouvelle-Écosse (2004), dans la Péninsule acadienne (2009) et dans l'Acadie des terres et forêts (2014).

Près de 1200 personnes se sont rassemblées la nuit dernière sur le pont de la Confédération pour participer à l'événement « Courir sous l’Étoile ». Ils ont ainsi lancé, à minuit, le grand rassemblement acadien.

Le pont de la Confédération a été fermé pour une course à pied qui s'est déroulée durant la nuit de vendredi à samedi.

Que le partage soit au centre de nos échanges et que nos noms de famille soient aussi acadiens les uns que les autres. Que nos identités continuent d'évoluer ensemble. Que tous les peuples se sentent bienvenus parmi nous.

Une vingtaine de personnes, dont quelques personnalités publiques, se sont rassemblées sur le pont de la Confédération durant une cérémonie au lever du soleil pour donner le coup d'envoi du CMA 2019.

Le son des chants traditionnels autochtones et l'hymne national acadien étaient aux rendez-vous pour les festivités. Quelques mots pour souligner les liens entre les Acadiens des quatre coins du monde ont aussi été prononcés.

Que nos discussions soient remplies de rires et de vérités. Que nos retrouvailles effacent le souvenir d'être séparés. Que nos accents se mêlent pour faire une nouvelle symphonie et que nos ressemblances brillent plus fort que nos différences.

Le vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin