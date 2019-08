Pédaler pour aider les personnes handicapées

Un peloton de 47 cyclistes roulera sur les routes 117 et 109 aujourd'hui pour la 14e édition du Cyclo-don. L'activité a pour but d'amasser des fonds pour la Ressource d'aide pour personnes handicapées.

Les participants ont quitté Rouyn-Noranda à 9 h ce matin pour pédaler 110 km vers Amos. Ils s'arrêteront à Cadillac, Rivière-Héva et Saint-Mathieu-d'Harricana afin que d'autres cyclistes se joignent au défi.

Le directeur général de la Ressource, Rémy Mailloux invite les automobilistes à être prudents. On va être escortés par l'équipe de Garda World qui va nous suivre tout au long du trajet avec des véhicules en avant et en arrière pour que les cyclistes soient en sécurité, avec des gyrophares et des panneaux , indique-t-il.

Un défi accessible et aidant

Le peloton roulera à une vitesse entre 20 km/h et 22 km/h. La randonnée se veut accessible à tous. Moi je veux que ce soit donné à monsieur et madame Tout-le-monde, parce que c'est de conscientiser les gens , indique Ghislain Macameau, responsable de l'activité depuis ses débuts.

Ghislain Macameau souligne aussi que l'argent amassé peut aider à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. « Parce que tout coûte cher. Si avec ça on peut leur amener - juste un petit peu - un bonheur avec un meilleur service, l'effort collectif va faire que ça va être une mission accomplie ».

Pour encourager les cyclistes, Rémy Mailloux propose aux automobilistes de klaxonner et surtout, de faire des dons.

La Ressource a pour objectif de recueillir 10 000$ avec cette activité.

L'an dernier, 7500 $ avaient été amassés.