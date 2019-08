Son scooter électrique lui cause une contravention

L’homme, qui utilise son scooter électrique comme unique moyen de transport depuis trois ans dans les rues de Trois-Rivières, a écopé d’une amende de 128 $.

Il a été surpris surpris par ce qu’il y a lu.

C'était marqué : "A fait l'usage sur une voie publique d'un véhicule jouet", se rappelle M. Durand. Ce n'est pas un véhicule jouet, c'est un scooter électrique!

Dans les faits, Pascal Durand a retiré le pédalier de son scooter électrique, comme plusieurs le font.

C’est à ce moment que le véhicule qu’il utilise pour faire ses courses, socialiser et aider son père est devenu un véhicule jouet. Au même titre qu’une trottinette ou une planche à roulettes.

Sans immatriculation et sans avoir suivi la formation nécessaire, il ne peut plus rouler sur la chaussée.

La Direction de la police de Trois-Rivières prévoit d’ailleurs instaurer une nouvelle réglementation plus serrée pour les scooters électriques le printemps prochain.

Le sergent Luc Mongrain, porte-parole de l’organisme, admet que l’objectif est de sortir les scooters électriques des pistes cyclables.

On considère que ces véhicules-là sont beaucoup plus lourds et plus rapides.

Luc Mongrain, porte-parole de la Direction de la police de Trois-Rivières