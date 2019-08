Un week-end tout en musique à Regina

Les amateurs de musique de Regina seront comblés cette fin de semaine avec la présentation de deux événements artistiques majeurs : la tournée du chanteur de country américain Garth Brooks et le Festival folk de Regina.

Garth Brooks présente un premier spectacle vendredi soir au stade Mosaic. Il en donnera un second le lendemain, au grand bonheur de ses admirateurs.

« J'aime les gens de la Saskatchewan. Je travaille avec ses musiciens depuis longtemps, et quand ils ont appris qu'on revenait ici, ils étaient super contents. C'est l'un de ces endroits où tu veux toujours revenir », a déclaré Garth Brooks quelques heures avant le spectacle.

Garth Brooks se dit très heureux de présenter des spectacles à Regina. Photo : Radio-Canada

Du folk dans l’air

D’un autre côté, se déroule du 9 au 11 août le Festival folk de Regina qui célèbre ses 50 ans.

Même s'il réunit surtout des groupes anglophones, plusieurs artistes francophones y présenteront des spectacles. On peut citer, par exemple, Hart Rouge, Cœur de pirate, Matt Holubowski, La Raquette à Claquettes, Bobby Bazini, Pierre Kwenders, Ponteix ou Lisa Leblanc.

Selon les organisateurs du festival, la programmation de Garth Brooks le même week-end n’a pas eu d’impact négatif sur les ventes de billets.

« En fait, c'est notre 50e, il y a beaucoup de monde qui est intéressé parce qu'on fête les 50 ans, et l'on a vendu plus de billets que l'année précédente, alors on est bien », déclare la directrice artistique du festival, Sandra Butel.

Avec les informations de Charles Lalande