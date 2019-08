La passion du country envahit Saint-Gabriel-de-Rimouski

Parmi les nouveautés cette année, des courses où des chevaux affronteront des motos samedi soir.

Un cheval au repos Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Tu es amateur de chevaux, tu es amateur de musique country plus tranquille, on a notre centre polyvalent, si tu veux sauter, eh bien on a sous le chapiteau qui rentre 700 à 800 personnes, ce qu'on a eu [jeudi] soir, illustre Olivan Fortin, président du Festival country western de Saint-Gabriel-de-Rimouski. C'était vraiment une belle soirée.

Le gymkhana est aussi très populaire avec cavaliers et montures qui rivalisent d’habileté et de coordination pour franchir rapidement le parcours rapidement et en commettant le moins d’erreurs possible.

Un cheval blanc dans son enclos au repos Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

C'est souvent l'équipe que l'on fait avec son cheval, explique la cavalière Méganne Desrosiers. Il faut que tu fasses le plus vite possible, mais il ne faut pas que tu fasses tomber aucun obstacle… Il faut que tu passes à la bonne place au bon moment.

Méganne Desrosiers, cavalière Photo : Radio-Canada / Claude Côté

On essaye de battre nos temps. C'est vraiment le chronomètre qui compte. Tony Landry, cavalier

Tony Landry, cavalier Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Ça doit faire au moins douze à quinze ans qu'on vient ici, indique le cavalier Tony Landry. Avant, il y avait des rodéos, on a arrêté un peu de venir, l'association n'était plus là-dedans. Et puis, là ils ont recommencé ici avec l'association. Un beau site, une belle place. C'est bien organisé. [...] L'amour des chevaux aussi est là. Le monde a découvert cette passion-là.

De nombreux accessoires country sont disponibles sur place. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Pour le gymkhana comme les autres compétitions équestres, c'est près de 100 cavaliers montreront leur savoir-faire durant le festival. Les chanteurs et danseurs country faire leurs prouesses.

C'est festif! C'est rassembleur! Le country, c'est bon, j'aime toutes les musiques, mais le country, ça va nous chercher plus. Olivan Fortin, président du Festival country western de Saint-Gabriel-de-Rimouski

Olivan Fortin, président du Festival country western de Saint-Gabriel-de-Rimouski Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Entre 20 000 et 25 000 festivaliers sont attendus au festival, selon le comité organisateur.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux