Le retour d’Abigaëlle sur vos écrans

Le tournage de la saison deux d’ Abigaëlle a commencé cette semaine à Edmonton. Après le succès de la saison 1, c’est une équipe de production plus professionnelle et plus expérimentée qui se retrouve pour tourner les 10 prochains épisodes de la web-série.

« On avait hâte de revenir à la fiction », avoue la réalisatrice-productrice de Far West Productions, Jessica L'Heureux.

La première saison de la web-série s’est terminée il y a deux ans sur le premier baiser entre l’héroïne Abigaëlle et l'élu de son coeur Guillaume.

« Ça prend beaucoup de temps une série web comme celle-là. Ça prend deux ans de la phase [d'avant-projet] à la fin de la production », explique Jessica L'Heureux.

Jessica L'Heureux, productrice-réalisatrice de la web-série Abigaëlle. Photo : Radio-Canada

Son équipe se donne 18 jours pour terminer le tournage de cette nouvelle saison qui suit la prochaine étape de vie des tourtereaux.

« Il y a de beaux moments dans le couple, mais il y a aussi de nouveaux membres de la famille qui s’ajoutent, il y a de nouveaux personnages et ça, ça vient rendre la relation entre les deux un petit peu plus difficile à certain moment », accepte de dévoiler Jessica L’Heureux.

« C’est toujours très dans la romance et l’humour, mais on a quand même ajouté plus de profondeur du côté dramatique et même un petit côté film d’horreur, mais c’est tout ce que je vais dire », précise l’actrice Marie-Claire Marcotte qui a repris son rôle d’Abigaëlle.

Marie-Claire Marcotte est heureuse de ne pas avoir à dissimuler son accent fransaskois lorsqu'elle incarne Abigaëlle. Photo : Radio-Canada

Un budget doublé

Far West Productions a vu son budget passé de quelque 160 000 $ pour la saison 1 à 381 000 $ pour le deuxième volet des aventures d’Abigaëlle.

« On voit beaucoup changer l'intérêt des bailleurs de fonds pour les séries web. [...] On prend de plus en plus au sérieux la production de [ce type de contenu] puisque c’est là où s’en va la consommation de façon générale », explique l'un des producteurs, Corey Loranger.

Cette enveloppe plus garnie a permis à l’équipe de Far West Productions de mettre les bouchées doubles tant du côté des ressources, de la technique, des costumes et des effets spéciaux.

« On a évolué, on a grandi et on s’est assuré d’acquérir d’autres connaissances et expériences qui nous permettent d’offrir un produit plus évolué », ajoute Corey Loranger.

Corey Loranger, producteur de Far West Productions. Photo : Radio-Canada

Comme pour la première saison, Far West Productions tient à représenter la francophonie de l’Ouest à l’écran comme derrière les caméras.

Entendre les accents de l’Ouest, c’est différent. C’est unique. Corey Loranger, producteur.

Une belle intention qui n’est pas toujours évidente à mettre en pratique, reconnait Correy Loranger.

« C’est important pour nous d’aller chercher les expertises [...] ailleurs et de les ramener ici [...] pour développer un bassin de gens qui peuvent travailler dans ce métier, ici et en français. »

Ce « bassin » commence à se remplir, puisque certaines personnes qui ont travaillé sans aucune expérience et de façon bénévole sur la saison 1 se retrouvent maintenant employées à temps plein pour la deuxième saison.

De la même manière, Jessica L’Heureux explique avoir appris la réalisation de façon autodidacte.

« La saison 1 c’était de voir comment on raconte une fiction avec des images, et là pour la saison deux je m’attaque à la direction d’acteurs », dit celle qui veut améliorer la communication avec ses acteurs.

« Je veux que ça paraisse à l’écran, donc c’est un travail dans l’émotion, dans l’intensité, dans le rythme des scènes. »

Jamais deux sans trois

Pendant que la saison 2 se filme, la saison 3 est déjà en train de s’écrire.

« On garde les doigts croisés en espérant qu’on puisse avoir un financement pour la faire », admet Correy Loranger. Comme lui le reste de l’équipe espère pouvoir porter à l’écran l’intégralité des trois romans de l’auteure Stéphanie Bourgault-Dallaire.

Avec les informations de Mirna Djukic