Le gouvernement fédéral nomme un séquestre administrateur à Wôlinak

Face à une impasse électorale qui dure depuis plus d’un an, Services aux autochtones Canada intervient auprès du Conseil des Abénakis de Wôlinak.

Radio-Canada a appris que jeudi, l’organisme fédéral avait nommé un séquestre administrateur pour la communauté.

Dans un courriel envoyé vendredi en fin d’après-midi, Services aux autochtones Canada indique clairement que sa décision est liée à la suspension des élections qui étaient prévues dimanche.

Le mandat de trois des cinq membres du conseil est échu depuis juin 2018, alors qu’un autre poste de conseiller est devenu vacant.

L’organisme explique que cette situation entraîne une absence de quorum au sein du conseil de bande.

Services aux autochtones Canada précise cependant que la nomination d’un séquestre-administrateur est une mesure temporaire.

Sur le site de l’organisme, il est indiqué que le rôle de cette personne est d’administrer les fonds attribués dans le cadre de l'entente de financement conclue entre Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et la Première Nation .

Le chef et le personnel administratif du conseil de bande demeurent toutefois en place. Ils continuent donc de gérer les ressources et les fonds qui ne découlent pas de l’entente de financement.

Réaction du chef Bernard

Joint au téléphone vendredi soir, le chef Michel R. Bernard ne se formalise pas trop de la décision du fédéral et insiste pour dire qu’elle ne compromet en rien les projets majeurs de sa communauté, comme celui du casino.

Il admet souhaiter, par contre, que la liste électorale soit corrigée le plus rapidement possible et que des élections aient lieu afin de pouvoir passer à autre chose .

Le chef Bernard affirme que puisque les élections ont été suspendues, et non annulées, les 15 candidatures pour les 4 postes disponibles, de même que les votes envoyés par la poste, restent valides.

Les élections pourraient donc, selon lui, se tenir aussi tôt que la semaine prochaine.

Sur le site Internet et la page Facebook du Conseil des Abénakis de Wôlinak, il a d’ailleurs signé une lettre qui demande aux membres de la Première Nation de contribuer à la mise à jour de la liste électorale.