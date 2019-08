Alertes d'orages violents pour l'est ontarien et l'Outaouais

Environnement Canada a publié des alertes d'orages violents pour plusieurs secteurs de l'Outaouais et de l'est ontarien, vendredi.

Les secteurs concernés par les veilles sont les suivants :

Prescott et Russell, en Ontario

Cornwall - Morrisburg, en Ontario

Brockville - Leeds et Grenville, en Ontario

Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake, en Ontario

Haute-Gatineau - Lièvre - Papineau, en Outaouais

Cette ligne d'orages violents s'étend depuis Rockland vers l'est en direction de Hawkesbury et se déplace vers l'est à 50 km/h , précise Environnement Canada sur son site Internet.

Une alerte d'orages violents est émise lorsqu'il y a ou qu'il y aura des orages qui s'accompagnent ou qui s'accompagneront probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles , rappelle aussi Environnement Canada.

Vols retardés et annulés à l'aéroport d'Ottawa

Plus de détails à venir