La route fait un mort dans la région de Digby

Le conducteur a été éjecté du véhicule lors de l’accident et gisait sans vie à proximité de la voiture lors de l’arrivée des policiers vers 5 h, sur la route 103 à Port Mouton.

La victime est un résident de Beaver River.

Un passager se trouvait toujours dans le véhicule et a reçu des soins médicaux d’urgence sur les lieux avant d’être transporté à l’hôpital. Sa vie ne serait pas en danger, indique la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Selon la GRC, le véhicule, le seul impliqué dans cet accident, a quitté la chaussée entre la sortie 21 menant à Port Joli et la sortie 22 du lac Little Robertsons, pour frapper des arbres et terminer sa course dans un fossé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’accident.

La circulation a été interrompue pendant sept heures vendredi dans les deux directions sur la route 103, avant de reprendre en début d’après-midi.