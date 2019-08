Coastal GasLink : le contrat force un chef à dissuader toute opposition au gazoduc

Dans une copie du contrat obtenue par CBC, il est mentionné que le chef doit prendre toutes les mesures nécessaires pour dissuader ses membres de toute action qui pourrait entraver, faire obstacle, compromettre, retarder, arrêter ou interférer avec le projet, ses entrepreneurs, toute autorisation ou processus d’approbation .

La clause vise également à empêcher toute campagne médiatique négative ainsi que le dénigrement du projet sur les réseaux sociaux.

Coastal GasLink, un pipeline de 675 kilomètres, doit transporter du gaz naturel entre la région de Dawson Creek et les installations de LNG Canada prévues à Kitimat.

Le projet a bénéficié de l’aval du gouvernement de la Colombie-Britannique et d’un soutien exceptionnel du fédéral, lequel a octroyé l’investissement le plus important du secteur privé dans l’histoire du Canada.

Mais le projet de gazoduc a déjà fait l’objet de vives critiques et de manifestations menant même à des arrestations de la part de la GRC.

Cette condition imposée dans le contrat inquiète certains membres de cette Première Nation, à l’instar de Nicholette Prince, outrée de prendre connaissance de cette clause qu’elle juge oppressante.

Aucune municipalité n’accepterait de signer de telles restrictions [apportées au droit] civil , ajoute-t-elle.

C’est pourtant une clause répandue, selon Merle Alexander, un avocat spécialisé en développement économique des Premières Nations. «Ça commence à apparaître dans les contrats standards,» observe-t-il, ajoutant qu’il ne s’agit pas d’une spécificité de Coastal GasLink et que certaines communautés parviennent à faire retirer ces clauses des contrats.

La communauté des Nak'azdli Whut'en avait jusqu’au 1er mai 2018 pour se prononcer sur le projet de Coastal GasLink. Le vote de son chef Alec McKinnon a été décisif au moment où la décision a été soumise au conseil : trois membres étaient en faveur du projet, et trois autres contre.

Alec McKinnon se demande aujourd’hui comment l’entreprise peut garantir l’application de cette clause, en lui opposant le droit à la liberté d’expression.

On voit beaucoup de Britanno-Colombiens et de Canadiens descendre le projet et tu ne vois pas leur premier ministre ou celui de leur province leur taper sur les doigts pour leur dire : tu ne peux pas poster ça sur Facebook !

Alec McKinnon, chef de la nation des Nak'azdli Whut'en.