L’équipe canadienne de paracyclisme prépare sa relève

Cette équipe recrute des athlètes ayant le potentiel d'atteindre des podiums aux épreuves internationales à moyen long terme, soit dans un espace d'environs 5 à 8 ans.

C'est le cas de Matthew Kinnie, originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick. Il est arrivé quatrième de sa catégorie lors de l'épreuve contre-la-montre jeudi.

Matthew Kinnie a beau se préparer à ses courses de la Coupe du monde de paracyclisme sous la même tente que ses comparses de l'équipe canadienne, il ne porte pas le même dossard qu'eux.

Matthew Kinnie à l'entraînement. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les athlètes qui font partie de ce groupe-là ce sont des athlètes qui sont ciblés pour des performances podium dans un espace d'environs 5 à 8 ans. On parle d'un développement qui est relativement à moyen ou long terme. Guillaume Plourde, entraîneur au programme nouvelle génération

Et Matthew mérite amplement sa place dans cette équipe.

Au contre-la-montre, ce jeudi, il a remporté la quatrième place.

Tous ses meilleurs compétiteurs dans sa classe étaient présents, donc ça donne vraiment une belle idée d'où est-ce qu'il va pouvoir se situer s'il continue à progresser de la même manière , analyse Guillaume Plourde.

Guillaume Plourde, entraîneur au programme nouvelle génération Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Je suis très fier de ça [4e place au contre-la-montre] et j'espère pouvoir me rendre au prochain niveau. Peut-être aux prochains jeux paralympiques de Tokyo. Matthew Kinnie, membre programme nouvelle génération de l'équipe canadienne

Recruter des athlètes dans l'équipe de développement de paracyclisme n'est pas chose facile pour l'équipe canadienne.

Les recruteurs ont une tâche beaucoup plus proactive que ceux qui ont le même rôle pour des disciplines sportives plus populaires.

On ne peut pas juste se présenter, regarder un peu ce qui se passe et espérer qu'il y a des gens qui ont un certain talent, explique Guillaume Plourde. Il faut vraiment qu'on stimule la participation et que l’on aille chercher les gens quasiment un par un pour leur faire découvrir le sport et après ça s'assurer qu'ils restent accrochés au sport.

Et même s'ils atteignent certains standards pour y entrer, les athlètes ont encore beaucoup de travail à faire une fois qu'ils font partie de l'équipe de relève.

On devrait penser ça comme du travail, ce n'est pas pour le fun. C'est le fun, mais c'est un fun qui est très sérieux. Matthew Kinnie, membre programme nouvelle génération de l'équipe canadienne

Matthew Kinnie, originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Avec un encadrement aussi serré et une détermination bien ancrée, il n'y a pas à dire: les athlètes de l'équipe nouvelle génération de paracyclisme sont à surveiller, tant à la Coupe du monde de Paracyclisme de Baie-Comeau, qu'aux prochains jeux Paralympiques.

D’après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil