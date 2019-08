La sécheresse frappe les champs en Abitibi-Témiscamingue

Malgré tout, la première récolte de l'été a été relativement bonne, selon le président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault.

La seconde est toutefois plus difficile. Pascal Rheault affirme que dans certains secteurs, il n'y a pratiquement pas eu de pluie au cours du dernier mois.

Certains producteurs laitiers ont ensemencé de la luzerne ce printemps et ça a complètement brûlé. Ils doivent réensemencer et ils n'auront pas de récolte de luzerne cette année , se désole M. Rheault.

C'est problématique pour ceux qui veulent du foin de qualité. On ne peut pas aller faucher des terres en friche ou des branches pour alimenter les vaches à lait. Dans le bovin aussi, ceux qui font de la semi-finition, ils ont besoin d'une certaine qualité et il faut aller la chercher quelque part , mentionne-t-il.

En raison du retard accumulé, il est donc possible que certaines productions agricoles ne puissent récolter de troisième coupe.

Une des pires années

Selon Pascal Rheault, l'année 2019 est aussi mauvaise que l'année 2018.

Avec du recul, le président de la section régionale de l'UPA estime même qu'il s'agit des deux pires années de la dernière décennie.

Avec l'an passé, je pense que c'est l'une des pires années qu'on peut avoir , lance-t-il sans détour.