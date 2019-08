Hausse des commentaires homophobes : l'extrême droite montrée du doigt

Depuis le mois de mai, plus de 1000 messages haineux ont été recensés sur les différentes plateformes de Fierté Montréal. Du jamais-vu, selon son vice-président, Jean-Sébastien Boudreault, qui s’inquiète d’une « libération de la parole homophobe et transphobe ».

On a vu une différence depuis l'année dernière. On fait attention, on est en communication avec les services de police, on est en communication avec plein de gens pour essayer de voir si ces paroles vont se transformer en acte.

Jean-Sébastien Boudreault, vice-président de Fierté Montréal