Des aînés contestent leurs loyers et gagnent à la Régie du logement

En 2018, Marc Pettigrew, un ancien fonctionnaire de 91 ans, s’expliquait mal l’augmentation de 2,5 % demandée par l’entreprise Chartwell lors du renouvellement de son bail. Il jugeait cette augmentation abusive.

Après avoir échangé avec plusieurs résidents du Domaine Bordeaux, il a remarqué que certaines personnes avaient réussi à négocier à la baisse cette augmentation, alors que d’autres, non. C’est que, selon Marc Pettigrew, plusieurs résidents n’avaient tout simplement pas la force de négocier. Il déplore cette iniquité.

Certains ont eu des augmentations de 1,2 %, 1,3 %, alors que des personnes, fragilisées par l’âge, laissaient tomber, n’avaient pas la force, précise-t-il. J’ai un cas, une dame, qui me dit : "M. Pettigrew, je ne suis pas capable de dormir la nuit".

Selon l’ancien fonctionnaire, cette dame a accepté une augmentation de 2,5 %, pour cesser de subir ce stress.

Mandaté par un groupe de résidents, Marc Pettigrew a décidé de se faire entendre devant la Régie du logement.

En août, le groupe a finalement remporté sa cause devant l’entreprise Chartwell.

Dans sa décision, la Régie reproche notamment au locateur d’avoir remis en retard des documents qui justifiaient cette hausse de loyer.

La Régie reproche également à l’entreprise d’avoir attendu à la dernière minute pour s’assurer des services d’un avocat et de ne pas avoir profité de la tribune qu’offrait la Régie pour négocier avec les locataires.

Résultat : les résidents ont remporté leur cause. L’augmentation des baux pour les 11 résidents est annulée pour l’année 2018.

Le groupe a gagné sur la forme plus que sur le fonds puisque la décision ne portait pas spécifiquement sur l’augmentation de loyer, mais plutôt sur les procédures. Or, pour M. Pettigrew, il s’agit tout de même d’une victoire.

Chartwell ne compte pas s'opposer à la décision de la Régie du logement. L'entreprise se défend toutefois en indiquant que les augmentations demandées étaient justifiées.

Si M. Pettigrew a souhaité discuter publiquement de son histoire, c’est qu’il veut démontrer qu’il est possible de se défendre, peu importe l’âge.

Tenez-vous ensemble, ce n’est pas une question de bataille, essayez d’avoir une entente , soutient-il.

Il souhaite une meilleure accessibilité aux ressources. Ça n’a pas de bon sens que les gens ne savent pas vraiment leurs possibilités. Ils ne savent sûrement même pas que ça existe, la Régie.

On s’est tenus debout et on a gagné.

Marc Pettigrew