Le Comité olympique réticent à inclure de la fourrure dans l'uniforme des athlètes

La pièce avait remporté un concours lui permettant d'être présentée au COC afin de faire partie de l'uniforme canadien lors des cérémonies d'ouverture des Jeux de Pékin en 2022.

La Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec a reçu un avis du Comité olympique canadien l'informant que ce dernier hésite encore et qu'il refuse pour l'instant d'inclure de la fourrure dans les vêtements des athlètes pour les Jeux de 2022 à Pékin.

Claude Cardinal, copropriétaire de l'entreprise L'Gros Trappeur Fourrures Inc., indique que de la sensibilisation sur les produits de la fourrure et les activités l'entourant sera nécessaire pour que le COC accepte que le chandail fasse partie de l'uniforme.

On s'y attendait un peu, sauf que c'est sûr que c'est une déception, dans le sens où il faut que la rééducation se fasse, dit-elle. Nous, notre but, c'est que les gens réapprennent à s'approprier la fourrure sauvage. Maintenant, c'est fait de façon très légiférée, réglementée, respectueuse et tout ça, il faut mettre l'importance sur le fait que ce sont des produits naturels, un retour à la source.

Claude Cardinal note que l'entreprise poursuivra les démarches auprès du Comité olympique canadien pour qu'il inclue le chandail dans les vêtements des athlètes et qu'ils n'ont pas abandonné le dossier.

Le chandail commercialisé?

De plus, l'accord pour commercialiser le chandail a été obtenu. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec, on a beaucoup d'idées, on a aussi beaucoup d'idées pour des produits dérivés avec le même concept, et puis ce qu'on nous demande avec la Fédération des trappeurs, c'est de s'en servir pour continuer à faire la promotion, la sensibilisation et l'éducation pour la fourrure sauvage naturelle.

Claude Cardinal remarque que le fait de remporter le concours a donné une bonne visibilité à L'Gros Trappeur ainsi qu'une reconnaissance des autres commerçants de la fourrure.

Ils ont vu la qualité de notre travail, ils ont vu l'attention qu'on met à nos items, à la confection, et puis de quelle façon on travaille avec la fourrure , raconte-t-elle. Les gens ont vu qu'il y a autre chose qu'une paire de mitaines ou un chapeau qui peut être fait avec de la fourrure et que des articles mode, c'est encore faisable , observe-t-elle.

La maison Simons leur a d'ailleurs exprimé son intérêt d'éventuellement acheter l'item pour une collection.