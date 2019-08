Burkina Faso : une minière canadienne accusée d'avoir caché de l'or dans du charbon

La société canadienne Iamgold Essakane a brièvement comparu devant la justice du Burkina Faso pour « fraude en matière de commercialisation d’or » et « blanchiment de capitaux ». On la soupçonne d’avoir dissimulé de l’or dans des chargements de charbon pour éviter de payer des redevances.

En plus de la minière canadienne, la société française Bolloré Transports et Logistics ainsi que douze personnes ont comparu en cour. L’audience a été renvoyée à début octobre, quelques heures seulement après son ouverture.

Quatre mines dont une en Abitibi-Témiscamingue

Iamgold exploite quatre mines d’or dans le monde, dont une en Abitibi-Témiscamingue. Son siège social est situé à Toronto et elle dispose d’un bureau à Longueuil. Elle est la première productrice d’or du Burkina Faso.

Fin décembre 2018, 30 conteneurs appartenant à la société minière Iamgold Essakane ont été saisis à Bobo-Dioulasso et deux autres à Ouagadougou par la Brigade nationale anti-fraude de l’or (BNAF), après une alerte donnée par un journaliste d’investigation.

Du minerai qui contenait une forte teneur d’or était en train d’être transporté de manière frauduleuse vers la République de Côte d’Ivoire, par voie ferroviaire, pour ensuite être acheminé par voie maritime au Canada , selon le parquet.

L’audience a été renvoyée à début octobre sur demande de plusieurs parties, dont la défense et la partie civile, pour diverses raisons , a rapporté à l’AFP l’un des avocats de Iamgold Essakane, Me Moumouni Kopiho.

Important contributeur

Vu le niveau et l’ampleur du dossier, on ne pouvait pas le retenir aujourd’hui. Il faut que tous les avocats puissent prendre connaissance du dossier afin de développer les moyens de défense de leurs clients, a-t-il estimé. La société est le premier employeur du privé au Burkina Faso, avec 2500 personnes.

Iamgold est aussi un important contributeur au budget de l’État avec près de 45 milliards de francs CFA (101 millions de dollars canadiens) d’impôts payés au Trésor public en 2018, a indiqué un avocat de la partie civile, Me Rodrigue Bayala.