L'incendie d'Eagle Bluff progressera cette fin de semaine

Le feu d’Eagle Bluff dans l’Okanagan recouvre plus de 22 kilomètres carrés vendredi matin et continuera de s’étendre au cours des prochains jours, selon BC Wildfire, le service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique.

BC Wildfire s'attend à ce que les flammes se dirigent vers le sud-est, ce qui est un bon signe puisque le terrain dans cette direction est plus accessible aux pompiers et à leurs équipements.

Une alerte d’évacuation est en vigueur dans le district régional d’Okanagan-Similkameen et en particulier pour la région électorale C. L’alerte touche 41 propriétés sur les routes McCuddy Creek, McKinney et Shrike Hill ainsi que Porcupine Place.

BC Wildfire dit avoir effectué un brûlage contrôlé jeudi près de la région de Mudd Lake.

Si les conditions sont favorables, d'autres opérations de brûlage doivent avoir lieu vendredi au nord de la route McKinney. Les autorités préviennent que les flammes contrôlées seront visibles aux habitants le long de la route Manuels Canyon et de l'autoroute 97.

Selon BC Wildfire, le terrain abrupt et rocheux continue d’entraver le travail des pompiers.