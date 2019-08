Souligner le premier programme bilingue pour Autochtones de l'armée

Ils étaient 16 à participer à la parade militaire de graduation de cette première cohorte du programme de six semaines, qui allie la culture, les enseignements autochtones et l'instruction militaire de base. Ce programme avait lieu à la base de Valcartier dans la région de Québec.

Fanny Caouette-Vidaillac, une Métisse de 19 ans, fait partie des premiers diplômés. L’armée, c’est quelque chose qui m’a toujours intéressée et en même temps mon héritage autochtone m’a toujours intéressé, donc ça semblait être un mélange parfait des deux. Ça m’a surpris à quel point ça se mélangeait bien les deux , explique la jeune militaire.

Fanny Caouette-Vidaillac fait partie des participants francophones du programme Carcajou 2019. Photo : Radio-Canada

Elle compte maintenant intégrer la réserve des Forces tout en poursuivant des études en sciences politiques à l’Université McGill à Montréal.

Robin Hervieux-Picard, un Innu de Pessamit de 23 ans, a lui aussi répondu à l’appel des militaires canadiens.

J’étais en quête de défi ces temps-ci et je me suis dis "pourquoi pas un bon six semaines pour pouvoir me dépasser et me faire de nouveaux défis et de nouvelles aventures" , raconte-t-il.

Robin Hervieux-Picard est satisfait de sa participation au programme. Photo : Radio-Canada

L’expérience a été concluante. Il compte maintenant lui aussi intégrer la réserve.

Estime de soi

L’aspect culturel du programme permet de travailler sur l’estime de soi, selon le major général Jocelyn Paul, le plus haut gradé autochtone des Forces armées canadiennes.

On commence avec un programme culturel qui est donné par des aînées de différentes communautés et là on leur parle d'identité autochtone,d’où ils viennent. On a beaucoup de gens qui sont fiers d’être autochtones, mais qui n’ont pas nécessairement de connaissances approfondies de leur propre culture , explique le major général, qui est originaire de Wendake.

Même si les stagiaires n’intègrent pas automatiquement l’armée au terme du programme, Jocelyn Paul a espoir que leur participation porte fruit .

Les familles des participants du programme de cette année étaient au rendez-vous lors de la cérémonie. Photo : Radio-Canada

Des programmes similaires des FAC existent déjà dans l’ouest avec Bold Eagle ou encore avec Black Bear au Nouveau-Brunswick, mais Carcajou est le premier donné en français.

Les participants du programme reçoivent un salaire approximatif de 4500 $ et sont hébergés et nourris durant le séjour.

Avec les informations de Carl Marchand