L’église Saint-Pierre de Shawinigan deviendra un musée

Après 18 mois d’incertitude, l’église Saint-Pierre de Shawinigan est sauvée de la démolition. Un acheteur montréalais l’a achetée avec l’intention d’en préserver le patrimoine religieux, comme l’orgue Casavant et les vitraux de Guido Nincheri.

Moyennant la somme de 40 000 $, l’entreprise Emplacements Ancora Hemlock inc. a officiellement pris possession de l’église qui surplombe la ville vendredi.

Représentée par Jorge Gonçalves, l’entreprise a l’intention d’y aménager un musée. Différentes collections, dont certaines religieuses, seront notamment présentées dans le sous-sol de l’immeuble.

L’homme d’affaires, un montréalais d’origine portugaise, dit accorder une grande importance à la religion catholique.

Il explique qu’il était plus facile pour lui de sortir de la métropole pour mener son projet.

À Montréal, les prix sont très, très chers. Il y a beaucoup de réglementation à la Ville. J’espère, ici à Shawinigan, que je peux avoir plus d’aide, plus de communications avec la Ville.

Shawinigan a d’ailleurs collaboré au projet en régularisant le plan de localisation et en procédant à un échange de parcelles de terrains avec la fabrique.

Présent à l’annonce, le maire Michel Angers a annoncé son intention de soutenir l’implantation de la nouvelle entreprise tout en préservant le patrimoine religieux de la ville.

Soulagement pour la Paroisse

Se disant toujours triste de fermer une église, la Paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville se dit tout de même soulagée par la vente.

Ça nous fait mal au cœur, mais on a monsieur Gonçalves qui veut vraiment rénover cette église et lui redonner sa beauté. Alors ça, c’est réconfortant pour moi et sûrement pour les gens de Shawinigan , résume le prêtre modérateur de la Paroisse, Dany Dubois.

Devant une baisse de fréquentation, l’organisme religieux ne pouvait plus assumer les coûts liés à l’église Saint-Pierre, qui nécessitait des dépenses de plus de 68 000 $ par années et qui avait besoin d’investissement de deux millions de dollars pour être réparée.

Le nouveau propriétaire envisage de convertir le presbytère de l'église Saint-Pierre en résidence pour personnes retraitées ou en garderie. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Le presbytère aussi vendu

En plus d’acheter l’église, Emplacements Ancora Hemolock inc. devient aussi propriétaire du presbytère situé à proximité et du terrain sur lequel les deux immeubles se trouvent.

Dans le presbytère, le nouveau propriétaire a l’intention d'aménager une résidence pour personnes retraitées ou une garderie.

Avec les informations de Marilyn Marceau