Le feu de forêt à Notre-Dame-de-la-Salette est maîtrisé, selon la SOPFEU

Même si on estime que le brasier couvre 10,8 hectares, une équipe de 17 travailleurs est à pied d’œuvre pour finaliser l’extinction du feu , selon le coordonnateur en communication et en prévention pour la SOPFEUSociété de la protection des forêts contre le feu , Stéphane Caron.

On va rechercher toutes les fumées et les points chauds pour s’assurer que le feu ne couve plus et qu’il ne puisse pas renaître de ses cendres , a expliqué M. Caron.

Une opération d’abattage préventif est également en cours dans le secteur, puisque le feu a fragilisé bon nombre d’arbres dans le secteur, a ajouté M. Caron.

Ce dernier a également précisé que l’extinction complète du feu pourrait encore prendre plusieurs jours, selon les aléas de la météo, mais aussi en raison des conditions de travail difficile sur le terrain.

C’est un lieu qui est difficile d’accès. C’est sur une petite colline, c’est très escarpé et très rocailleux. Pour les pompiers forestiers, ce n’est pas un environnement qui est simple , a-t-il relaté.

Le feu s’est déclaré dans une toilette chimique extérieure située sur un terrain en pente avant de se propager au reste de la forêt, samedi dernier. Isaiah Nottaway, un homme originaire de Kitigan Zibi, est mort en combattant le brasier.

Avec les informations de Mama Afou