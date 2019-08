Un calumet découvert au poste de traite de Chicoutimi

C’est un objet qui est donc fabriqué par des Canadiens-français. On fumait beaucoup la pipe. Celle-ci est vraiment extraordinaire avec ces petits dessins faits à la main , se réjouit Gisèle Piédalue, chargée de terrain au poste de traite de Chicoutimi.

De nombreux vestiges comme une croix en plomb, une poudrière et un four à pain ont été déterrés par l’équipe qui travaille sur les lieux depuis la dernière année.

Afin de bien évaluer l’importance de leurs découvertes, les archéologues doivent faire appel à des experts dans différents domaines.

Gisèle Piédalue est la chargée de terrain du site archéologique. Photo : Thomas Laberge

Il y a un spécialiste qui étudie les calumets canadiens alors il en a vu passer beaucoup. Ça permet de faire des comparatifs avec d’autres collections. Gisèle Piédalue, chargée de terrain au poste de traite de Chicoutimi

Le secteur de fouille situé derrière la maison du commis, découverte en 2013, est très riche en culture matérielle.

On a un secteur avec une cruche écrasée, avec beaucoup de perles et de plomb. On a trouvé un couteau pliant , explique l’aide-archéologue Jennifer Gagné.

D'après le reportage de Thomas Laberge