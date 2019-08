La promenade Maley ouvrira partiellement le 14 août

Les résidents de Sudbury pourront alors emprunter une section du projet entre le chemin Frood et l’avenue Notre-Dame.

Nous avons construit le côté nord , a déclaré David Shelsted, directeur de la planification des infrastructures du Grand Sudbury. Pour terminer le côté sud, nous devons éliminer la circulation sur la route existante.

Le tronçon devrait être complété en septembre ou octobre, ajoute-t-il.

David Shelsted est le directeur des infrastructures du Grand Sudbury. Photo : CBC / Erik White

Le projet de prolongement de 80 millions de dollars reliera éventuellement le boulevard Lasalle à la rue Falconbridge, offrant ainsi aux camions miniers et aux aux automobilistes un parcours interurbain qui permet d'éviter le boulevard Lasalle ou le Kingsway.

Le réacheminement de ces camions devrait prolonger la durée de vie des artères routières de la ville et réduira les coûts d’entretien, soutient la municipalité.

Incertitude quant aux carrefours giratoires

Le prolongement comprendra aussi les premiers carrefours giratoires de la région.

Les autorités municipales craignent que certains conducteurs soient dépaysés par ces routes circulaires.

Ils planifient donc des événements éducatifs avant leur ouverture.

Pour ajouter à la confusion, les conducteurs qui voyagent vers l’ouest sur le segment nouvellement ouvert du projet devront naviguer dans la moitié supérieure d’un carrefour giratoire tout en passant l’entrée du Collège Boréal.

Des feux de circulation temporaires seront installés et dirigeront la circulation jusqu’à ce que le rond-point soit terminé, a dit M. Shelsted.

La Ville, ainsi que des organismes comme l’Insurance Institute for Highway Safety, soutiennent que les carrefours giratoires sont plus sécuritaires, réduisent l’impact environnemental, réduisent la circulation et sont moins coûteux à construire que les intersections traditionnelles.

Le prolongement de la promenade Maley prévoit un total de quatre carrefours giratoires.