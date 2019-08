Long Point usera de son droit à l'autodétermination pour faire reconnaître ses droits territoriaux

Il faut refaire une relation, plutôt de Nation à Nation, au lieu de fonctionner dans un système colonialiste , s'exclame le chef Steeve Mathias, qui entame sa 15e année en tant que porte-parole du conseil.

Nous allons défendre avec vigueur nos droits sur notre territoire. Steeve Mathias, chef de Long Point

Selon l'élu, les multiples jugements de la Cour suprême et la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones confirment d'autant plus la légitimité du droit des Premières Nations à se gouverner et à protéger leurs droits ancestraux et territoriaux.

Des négociations qui n'aboutissent pas

Le gouvernement du Québec et le conseil ont amorcé en 2008 une série de négociations concernant de multiples sujets dont la sécurité publique, le transport et le développement économique.

Selon le chef Steeve Mathias, aucune entente définitive n'a toutefois été conclue. Le conseil estime que cette situation s'explique par un désintéressement du précédent gouvernement.

On espère avec les tables de négociation que les gouvernements vont venir de bonne foi, puis qu'on va venir à bout de résoudre les problèmes immédiats et criants sur les besoins de nos membres , souligne M. Mathias.

Le chef Mathias affirme avoir interpellé le cabinet du premier ministre François Legault en juin afin que celui-ci nomme un négociateur rapidement. Pour qu'on puisse aller de l'avant rapidement, précise M. Mathias. Pour commencer à répondre à ces besoins urgents.

Par ailleurs, Long Point n'a pas le statut légal de « réserve », mais plutôt celui « d'établissement indien ». Une situation qui cause certains défis légaux et administratifs à la communauté.