Des villages de Gros-Morne s’unissent pour bannir les sacs de plastique

Les paysages époustouflants du parc national de Gros-Morne attirent les foules chaque été. Les milliers de touristes qui affluent dans la région entraînent aussi un lot considérable de déchets. C’est pourquoi les communautés de Woody Point, de Trout River et de Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook ont voulu attaquer le problème de front avant le début de la saison touristique.

Entre 25 000 et 40 000 touristes viennent visiter la région chaque année Photo : CBC / Lindsay Bird

Les trois communautés ont mis en place un programme volontaire pour réduire l’usage des sacs de plastique dans la région. On est au milieu d'un parc national, on a tellement de touristes qui viennent que même si on est une petite communauté, l'impact des sacs de plastique est énorme , explique Tanya Osmond, directrice générale du village de Woody Point. Elle estime qu’entre 25 000 et 40 000 personnes viennent visiter la région chaque année.

Tanya Osmond est directrice générale du village de Woody Point Photo : CBC / Lindsay Bird

Pour faciliter cette transition, les trois villages ont distribué gratuitement aux habitants de la région des sacs réutilisables. Ils en ont fait de même pour les commerces avoisinants. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont habituées de faire les choses d’une certaine façon, nous avons essayé de leur faciliter la tâche , ajoute Tanya Osmond.

Des sacs réutilisables avec le armoiries des trois villages ont été distribués gratuitement aux citoyens Photo : CBC / Lindsay Bird

Il n’y a pas de contravention ou de système en place pour s’assurer que les entreprises respectent le règlement, mais de nombreux commerces ont sauté à pieds joints dans le projet.

L’épicerie Clover Farm utilise désormais des sacs en papier. La gérante de l’établissement, Jackie Collett n’a vu que du positif à cette initiative. Les clients sont contents, ça leur rappelle leur jeunesse et ils aiment l'idée , explique-t-elle.

L'épicerie Clover Farm utilise désormais les sacs en papier. Photo : CBC / Lindsay Bird

Travailler en partenariat, c’est la réalité de ces trois communautés qui se rencontrent quelques fois par années depuis 2014 afin d’améliorer les services offerts aux résidents de la région. Il a ainsi été facile de mettre en place une politique pour bannir les sacs de plastique. On s’est dit qu’on pouvait s’entraider , explique Myrna Goosney, directrice générale de la Ville de Glenburnie. Nous n’avons pas besoin que la province nous dise de le faire avant de le faire , ajoute-t-elle.

D’après un reportage de Lindsay Bird, CBC