Trois villes du Manitoba parmi celles où les maisons sont le plus abordables au Canada

Selon un classement de la revue Macleans publié jeudi, Hanover, Taché et Steinbach sont parmi les 100 endroits au Canada où les maisons sont le plus abordables.

Le classement tient compte d'éléments tels la situation économique de la localité, le coût de la vie, la criminalité, le climat, la démographie, l’offre culturelle, l’accessibilité aux services de santé, aux transports et à l’éducation.

Hanover, Taché et Steinbach occupent respectivement le 86e, 93e et 100e rang. C'est Salmon Arm, en Colombie-Britannique, qui est à la tête du classement pour l'abordabilité du logement.

L' administrateur en chef de la municipalité rurale d’Hanover, Luc Lahaie, admet que c’est un plaisir pour la communauté d'être dans ce classement de la revue Macleans. « On était un peu surpris lorsqu’on a appris ça, raconte-t-il. »

Hanover est une municipalité rurale du sud-est du Manitoba située à une heure de route de Winnipeg. Luc Lahaie rappelle que depuis près d’une décennie, sa localité accueille de nombreux immigrants venant d’Europe. « Je pense que c’est pour cette raison que nous avons été désignés comme une des plus jeunes municipalités au Canada. »

Selon la revue Macleans, le revenu médian par ménage à Hanover est de 83 173 $, la valeur moyenne d’une maison est de 327 586 $ et l’indice de gravité de la criminalité moyenne sur 5 ans est de 41.

« Dans nos communautés, les gens se sentent protégés et en sécurité [...] on est content que nos maisons ne soient pas les plus chères, » dit l’administrateur.

Le classement mentionne également le climat d'Hanover. En effet, en 360 jours, le mercure y a été au-dessus de 0 °C pendant 166 jours.

Luc Lahaie indique que même si la municipalité ne fait pas beaucoup de publicité, elle est prête à accueillir de nouveaux résidents. « On travaille très fort pour attirer les entreprises, », ajoute-t-il.