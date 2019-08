Il est peu probable que le train léger soit livré pour le 16 août, selon des sources

Des personnes au fait du dossier ont confié à CBC que la remise des clés à la Ville d’Ottawa pourrait être retardée de plus d’une semaine. Le projet de 2,1 milliards de dollars accuse déjà un retard de plus d’un an.

La période d’essais de 12 jours, lancée le 29 juillet dernier, représente la dernière étape majeure avant la passation du train léger à la Ville d’Ottawa.

Le train léger doit fonctionner à plein régime durant cette période sans incident majeur. En cas de problème, il faut recommencer les tests à la case départ, mais les circonstances dans lesquelles il faut remettre le compteur à zéro sont nébuleuses.

Si les tests finaux ont commencé le 29 juillet dernier, la dernière journée d’essais doit être le vendredi 9 août. Or, la Ville reste muette quant au progrès des essais techniques.

En d’autres termes, impossible de savoir si les tests en sont à leur dernière journée, ou si le GTR Groupe de transport Rideau a dû recommencer l’exercice à zéro depuis lundi dernier.

Des essais problématiques

Cependant, des sources ont indiqué à CBC qu’il y a eu quelques problèmes depuis le lancement des essais finaux. Les tests ont notamment été suspendus pendant un jour ou deux, en plus de certains pépins quotidiens.

Jeudi dernier, par exemple, 14 trains ont circulé sur la ligne de la Confédération pour simuler l’heure de pointe du matin, alors qu’il aurait fallu mettre 15 trains en circulation. Un des engins n’aurait pas fonctionné correctement.

Les 13 stations de la ligne de la Confédération, première phase de la construction du train léger d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Lorsque le GTR Groupe de transport Rideau aura terminé sa simulation de 12 jours, un certificateur indépendant va devoir donner son approbation avant que la Ville ne prenne possession du train léger. À la lumière des récents problèmes, il est probable que la remise des clés se fasse à la fin du mois, plutôt que le 16 août.

Une fois qu’Ottawa sera responsable du train, elle versera le dernier paiement de 202 millions de dollars au GTR Groupe de transport Rideau . Ensuite, la Ville devrait mettre environ quatre semaines à préparer le lancement officiel de la ligne de la Confédération.

Déjà quatre échéances ratées

Le consortium responsable de la ligne de la Confédération a raté quatre échéances jusqu’à présent, et devra payer des pénalités d’un million de dollars pour trois de ces cibles manquées.

Cet hiver, les trains peinaient à circuler lors de chutes de neige, et plus récemment, il a été révélé qu’il y avait des problèmes avec l’ouverture des portes et les freins des wagons construits par l’entreprise française Alstom.

Le mois dernier, le GTRGroupe de transport Rideau a soumis à la Ville un avis d’achèvement substantiel , ce qui veut dire que le système de transport en commun était finalement construit et plus ou moins prêt à accueillir des passagers.

Le 27 juillet, la Ville d’Ottawa a conclu que la ligne de la Confédération était bel et bien substantiellement terminée, ce qui a entraîné un versement de 60 millions de dollars au GTRGroupe de transport Rideau .

C’était le deuxième avis du genre que le constructeur a soumis à l’administration municipale. Cette dernière et le vérificateur indépendant ont convenu, lors de la soumission de ce premier avis en mai, que le système n’était pas prêt.

Avec les informations de Joanne Chianello de CBC