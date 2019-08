Le pont de la Confédération sera fermé durant la nuit pour une course à pied

Le Congrès mondial acadien (CMA) fera son arrivée à l’Île-du-Prince-Édouard au pas de course la nuit prochaine. Quelque 1200 personnes rassemblées sur le pont de la Confédération vont « courir sous l’Étoile » pour lancer sur le coup de minuit la 6e édition du grand rassemblement acadien.

Le Congrès mondial acadien 2019 se déroule du 10 au 24 août. C’est la toute première fois que l’événement a lieu à l’Île-du-Prince-Édouard. Le 15 août, à l’occasion de la fête nationale des Acadiens, les activités se déplaceront vers le sud-est du Nouveau-Brunswick pour la seconde partie des festivités.

Baptisée « Courir sous l’Étoile », cette activité est composée de deux courses sur le pont de la Confédération la nuit prochaine. La course de 13 km commencera du côté du Nouveau-Brunswick, tandis que le départ de celle de 5 km se fera sur le pont même. La ligne d'arrivée est à Borden-Carleton, dans le Gateway Village.

Tous les participants âgés de 19 ans et plus sont par la suite conviés à une célébration après la course. Les organisateurs du CMA ont prévu des navettes pour les coureurs, y compris des laissez-passer gratuits pour ceux qui doivent retourner au Nouveau-Brunswick.

Pour se préparer à la course de nuit, le pont de la Confédération sera fermé à la circulation à compter de 23 h vendredi soir. Il rouvrira à 3 h samedi avant d’être fermé à nouveau de 5 h 30 à 6 h 30 pour une cérémonie à l’aube.

Ouverte au grand public, la course « Courir sous l’Étoile » affiche complet. Ce sont quelque 1200 participants qui prendront le départ.