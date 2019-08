Centre de cancérologie : les travaux débutent le 12 août

À compter de cette date et jusqu'au 6 septembre, le tronçon entre la 9e et la 8e rue sera complètement fermé à la circulation. Il sera ensuite possible de circuler sur une seule voie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux recommande donc aux automobilistes d'utiliser l'avenue Murdoch pour accéder à ce secteur.

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue prévient aussi les usagers de prévoir davantage de temps pour tout rendez-vous ou consultation puisque les espaces de stationnement à proximité de l'hôpital seront limités.

Quant au bruit, on signale que la circulation de poids lourds lors des opérations d'excavation et de remblayage entraîneront davantage de bruit qu'un chantier normal, tout comme la pose des pieux qui sera réalisée à compter du 9 septembre.

L'inconvénient lié au bruit devrait s'atténuer à compter du 11 octobre. Les travaux de construction s'échelonneront cependant sur une période de 18 mois.