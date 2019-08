Le prix du bleuet déçoit les producteurs de la Côte-Nord

Le prix de départ pour la saison 2019 du bleuet a été rendu public cette semaine. Il s'élève à 40 cents la livre pour le bleuet conventionnel cueilli en bleuetière, à 60 cents pour le bleuet biologique et à 70 cents pour celui cueilli en forêt.

Le prix pour les fruits biologiques reste donc le même que celui de l'an dernier. Le prix du bleuet sauvage, quant à lui, baisse de 10 cents tandis que la production conventionnelle en bleuetière connaît une augmentation de 5 cents la livre.

Bleuetière Grenier : bacs remplis de bleuets Photo : Pascal et Régis Grenier

Sur la Côte-Nord, c’est surtout du bleuet conventionnel produit en bleuetière qui est commercialisé.

Si cette légère hausse du prix pour le fruit produit en bleuetière conventionnelle peut sembler un pas dans la bonne direction, il n’en demeure pas moins qu’elle est insuffisante aux yeux de plusieurs producteurs d’ici.

Pour Pascal Grenier, ce prix ne prend pas en compte la réalité nord-côtière.

Sur la Côte-Nord, à quelque chose comme 7-8-9 heures de route peut-être 10 heures des usines et que les marchés sont loin, que les intrants coûtent cher, tout coûte plus cher ici, le carburant, les salaires, les réparations de tracteurs et de machinerie… à 40 cents, il n’y a aucune possibilité vraiment de faire un profit dans des bleuetières comme nous autres sur la Côte-Nord, fait valoir Pascal Grenier. Tu peux payer une partie de tes dépenses, mais tu ne les payes même pas toutes, c’est juste de continuer à survivre.

Pour les producteurs nord-côtiers, il ne fait aucun doute qu'il va falloir innover.

Denis Picard a déjà une longueur d'avance en ce sens. Il transforme depuis bientôt 15 ans, mais il continue à réfléchir à des moyens de diversifier ses sources de revenus. Par exemple, il va permettre pour la première fois l'autocueillette sur sa production.

Denis Picard, propriétaire de la Bleuetière Bleu-Nord, à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

En bas de 60 sous, on ne fait pas d’argent, ça fait que c’est ça qui nous emmène à faire notre propre mise en marché, à prendre en main nos usines, à faire de l’autocueillette, à enlever des intermédiaires pour être capable d’aller chercher un prix descend pour en vivre, sans ça, ça ferait longtemps que je ne serais plus là , indique Denis Picard.

Selon Pascal Grenier, il faut aller plus loin. L'essentiel de l'argent se fait dans les maillons entre producteurs et consommateurs. Monsieur Grenier parle notamment de créer des coopératives de transformation sur la Côte-Nord.

Un peu d’été dans votre assiette avec les bleuets sauvages surgelés. Photo : Radio-Canada

Toutefois, le volume de production demeure relativement faible. L’ensemble des producteurs de la Côte-Nord ne fournissent que de 5 à 10% de la production provinciale.

Aujourd’hui, il faut reprendre le contrôle d’une partie de la production. La région a un beau potentiel, mais il est inexploité. On a peut-être 5% du territoire potentiel exploité. Si on en développait peut-être 20%, on serait capable de se faire deux usines. Pascal Grenier, producteur de bleuets de Port-Cartier

Pour Pascal Grenier, il faut forcément une aide provinciale. Il cite comme piste de solution le cas du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui loue à faible coût les terres aux producteurs.

Les producteurs de la Côte-Nord consultés par Radio-Canada déplorent aussi la manière dont les prix sont fixés.

Le producteur de bleuet, Denis Picard, derrière une machine pour ramasser les bleuets. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le prix de départ est fixé en début de saison, mais le prix final n'est connu qu'un an plus tard. Il est fixé par les acheteurs en fonction des rendements et de la demande mondiale.

Les producteurs nord-côtiers aimeraient obtenir un prix de base assuré, un minimum de 50 cents.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle