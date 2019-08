À force de franchir les portes des commerces, plusieurs clients fidèles développent une relation avec leur libraire. C’est le cas de Charles Parent-Bédard, 11 ans. Depuis près d'un an, il fréquente régulièrement la librairie Vaugeois sur Maguire à Québec.

Un peu à l’image d’une amitié, chaque relation avec un client est différente selon la copropriétaire de la librairie, Marie-Hélène Vaugeois. Un client-enfant du type de Charles peut même devenir un atout intéressant pour les libraires. On n’a pas le temps de tout lire, encore moins en jeunesse. Quand on sait que Charles a aimé ça, et qu’un autre enfant de 10 ans se présente, on peut lui suggérer. En plus, Charles connaît tout le monde. Des fois, il fait son libraire aussi!

Lorsque le jeune croise des parents ou des grands-parents qui cherchent un cadeau, il n’hésite pas à les conseiller à son tour. Même si sa passion pour la lecture est assez récente, Charles incite les jeunes de son âge à lire. Il faut trouver une série que tu aimes, toi. Parce si tu lis juste pour lire parce qu’on te dis que c’est bien, tu n’aimeras pas ça. Faut que tu choisisses une série que tu vas suivre et que tu auras tout le temps hâte d’aller chercher un nouveau livre.

Des jeunes lecteurs, il y a en toujours eu à sa librairie. Marie-Hélène Vaugeois se souvient de l’époque des Dragon Ball, dans les années 1990. La sortie d’un nouveau tome créait un engouement à chaque fois. On avait une liste d’appel d’une cinquantaine de garçons et qui venaient dans les deux heures suivantes.

Plusieurs couvertures de livres québécois recommandés par Charles Parent-Bédard. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont