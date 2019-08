Un homme accusé de voies de fait graves en lien avec une agression à Rimouski

Éric Pitre a comparu vendredi matin au palais de justice de Rimouski. L'homme de 20 ans de Val-D'Amours au Nouveau-Brunswick a été remis en liberté sous promesse de comparaître.

Il doit respecter un couvre-feu entre 22 h et 7 h et il ne peut entrer en contact avec 13 de ses connaissances en plus de la victime, un homme de 25 ans également originaire du Nouveau-Brunswick.

La preuve n'a pas encore été déposée puisque la Sûreté du Québec poursuit son enquête dans cette affaire. L'homme est accusé de voies de fait graves pour le moment mais d'autres accusations pourraient être portées.

Une caution de 5000 $ a été exigé par le juge.

L'homme qui a subi l'agression le 21 juillet est toujours à l'hôpital.

Le soir de l'agression, cinq personnes sont sorties d'un véhicule pour s'en prendre physiquement à la victime selon les policiers.

