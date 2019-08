Patience pour le pont de la Montée Gauthier au Témiscamingue

Le pont, d'une longueur de 48 mètres, est fermé depuis décembre 2018 « pour des enjeux de sécurité », précise le porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Luc Adam. « Nous avions fait une inspection et une évaluation de ses capacités portantes et on a dû fermer le pont. »

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, encourage les citoyens à être patients, mais de l'autre côté, elle souhaite que le pont soit ouvert d'ici un mois.

Ce sont nos attentes. Le MTQ n'a pas pris d'engagements sur une date, mais au départ, ils nous disaient que ça n'irait pas avant novembre. Nous avons dit "non non non, go go go, on veut ouvrir le pont, car il est fini".

Avant que les gens prennent des initiatives dangereuses, on a mis la pression au MTQ pour qu'ils accélèrent la cadence, mais en même temps, on dit aux citoyens soyez patients , suggère Mme Bolduc.

Du côté du MTQ, aucune date n'est fixée. Le ministère est conscient que le milieu aurait souhaité que le pont soit ouvert à temps pour le Festival Western de Guigues, mais ce ne sera pas possible.

Aucun calendrier d'ouverture n'est fixé pour l'instant, ça va dépendre des analyses. Si le pont est accepté tel quel, on pourrait l'ouvrir sur-le-champ, sinon des correctifs pourraient être apportés , soutient Luc Adam.

Tout le monde tire la couverture du même côté. C'est sûr que pour les gens de l'est du Témiscamingue et qui voudront aller au Festival Western de Guigues ce week-end, c'est un détour de 20 kilomètres , ajoute-t-il.

Un concept innovateur

Au départ, le milieu avait demandé la construction d'un nouveau pont très rapidement. Nous avions demandé un pont dans un délai de six mois, c'était un peu utopique, mais nous avons quand même eu l'infrastructure en huit mois, ce qui est exceptionnel , souligne Claire Bolduc.

La nouvelle structure est construite de façon temporaire par-dessus l'ancien pont. C'est la première fois en Abitibi-Témiscamingue que le ministère des Transports utilise cette méthode.

Selon le MTQ, la construction d'un nouveau pont prend cinq ans. La structure temporaire permettra donc au MTQ de réaliser les plans et devis, ainsi que les analyses géotechniques et hydrologiques sans nuire à la circulation.

Lorsque les garanties de sécurité auront été livrées, le temps d'attente devrait être assez court, même si le pont n'a qu'une voie pour circuler. Il n'y a qu'environ 800 véhicules qui circulent sur cette route , ajoute M. Adam.

Dans cinq ans, le MTQ procédera donc au retrait de la structure temporaire et à la démolition de l'ancien pont.