Des citoyens se mobilisent pour l'arrivée de Vidéotron dans la région

Jeffrey Lacroix, citoyen de Macamic, a lancé une pétition le 7 août s'intitulant Empêcher Cablevision de bloquer l'arrivée de Vidéotron (Nouvelle fenêtre) sur le site web Avaaz. Depuis, plus de 150 personnes l'ont signée.

Ce que je veux que ça fasse, c'est que ça puisse montrer à Cablevision la volonté que le monde a pour avoir de la compétition en région, parce que je sais qu'on est beaucoup , explique-t-il.

Jeffrey Lacroix estime que les prix sont moins compétitifs en Abitibi-Témiscaminque que dans d'autres régions de la province. On sait qu'on a tout le temps payé plus cher qu'ailleurs, pour la plupart, et puis on veut avoir accès à autre chose, dit-il. Donc, si on peut aider Vidéotron à rentrer plus facilement et puis que ça fasse moins de problèmes, je me suis dit "pourquoi ne pas lancer une demande?"

Une autre pétition sur le site web MesOpinions.com, Pour empêcher Cablevision de bloquer l'arrivée de Videotron en Abitibi et casser le monopole de Bell (Nouvelle fenêtre) , a amassé plus de 2000 signatures jusqu'à maintenant.

Cablevision a réagi à ces pétitions dans un courriel envoyé à Radio-Canada en répondant que dans un marché concurrentiel, Vidéotron est libre d'investir dans sa propre infrastructure afin de fournir des services en Abitibi-Témiscamingue .

Plaintes au CRTC

Le lancement de ces pétitions survient à la suite de la diffusion d'un communiqué de presse de Vidéotron le 6 août. Dans ce communiqué, l'entreprise de télécommunications Vidéotron dénonce les mesures prises par Cablevision pour retarder l'implantation de ses services d'Internet, de télévision et de téléphonie IP en Abitibi-Témiscamingue.

Vidéotron a déposé une plainte au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et se dit déterminée à offrir ses services en Abitibi-Témiscamingue d'ici la fin de l'année 2019.

Le 30 juillet, dans une soumission déposée au CRTC, Cablevision a refusé de signer une entente entre elle et Vidéotron qui permettrait à cette dernière d'offrir ses services en Abitibi-Témiscamingue.