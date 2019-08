Ottawa se donne les moyens pour abaisser le prix des médicaments brevetés

Le gouvernement Trudeau fait un « premier pas très important » vers un régime national d'assurance-médicaments en mettant en oeuvre sa réforme annoncée en mai 2017 pour baisser le prix des médicaments brevetés.

Ces modifications, qui sont les plus importantes depuis 1987, permettront notamment d’offrir au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) de nouveaux outils pour protéger les Canadiens des prix excessifs (Nouvelle fenêtre) .

Parmi les plus chers au monde

Les prix des médicaments brevetés canadiens sont parmi les plus élevés au monde. Ils se situent au troisième rang des prix les plus élevés de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ainsi, les Canadiens paient environ 25 % de plus que le prix médian déboursé par d'autres pays, et ce, pour les mêmes produits pharmaceutiques.

Avec l'adoption de cette nouvelle série de mesures, le Canada pourra désormais comparer ses prix avec de nouveaux pays dont les réalités en termes de population, d'économie et d'approche en matière de soins de santé sont plus proches de la sienne, tels que l'Australie ou le Japon.

Et il cessera surtout de comparer ses prix avec les États-Unis.

En outre, le CEPMBConseil d'examen du prix des médicaments brevetés pourra déterminer si le prix d'un médicament reflète réellement la valeur qu'il a pour les patients.

Cette baisse des prix ne concernera toutefois ni les vaccins ni les médicaments sans ordonnance.

La crainte des pharmaceutiques

Le Conseil d'examen du prix des médicaments obligera les groupes pharmaceutiques à lui fournir le prix réel de vente des médicaments brevetés sur le marché, tandis que ceux-ci sont souvent gonflés.

De son côté, l'industrie pharmaceutique a dit craindre que ces changements nuisent à la recherche et à la création de nouveaux médicaments au pays.

Mais Santé Canada a rétorqué qu'il n'existait pas de corrélation entre le prix plus bas des médicaments et les investissements en recherche et développement.

Pour défendre sa réforme des prix abordables, Ottawa a notamment rappelé que plus d'un million de Canadiens « ont dû renoncer à des produits essentiels comme la nourriture et le chauffage pour se procurer les médicaments dont ils avaient besoin ».

Ces modifications annoncées devraient entrer en vigueur dans un an, soit le 1er juillet 2020, et iront de l'avant, peu importe le parti au pouvoir cet automne. Les consommateurs ne verront donc pas de baisse des prix avant au moins 12 mois.