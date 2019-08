Fredericton soulignera le 1er anniversaire de la tuerie qui a fait 4 morts

Des citoyens ont organisé une chaîne humaine le long du fleuve Saint-Jean, en souvenir des policiers Robb Costello et Sara Burns, et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright, abattus le 10 août 2018.

Les deux policiers répondaient à un appel concernant des coups de feu à un complexe d’appartements et ont eux-mêmes été atteints par balles en se portant au secours des deux victimes civiles, au sol.

Les victimes de la fusillade de 2018 de gauche à droite : Robb Costello and Sara Burns, Donnie Robichaud and Bobbie Lee Wright. Photo : Radio-Canada

Un résident de l’un des immeubles du complexe, Matthew Vincent Raymond, doit répondre à quatre accusations de meurtre prémédité relativement à cette affaire.

Une chaîne humaine avait été formée trois jours après la fusillade, l’an dernier, avec près de 3000 participants.

Les organisateurs ont voulu rééditer l’expérience, avec l’appui des familles des victimes. Ils veulent former cette année une chaîne qui s’étirera du pont piétonnier Bill Thorpe jusqu’au pont de la rue Westmorland, des deux côtés du fleuve.

L'année dernière, des centaines de personnes ont formé une chaîne humaine pour honorer les victimes de la fusillade Photo : Radio-Canada / Jon Collicott

L’événement commencera vers 19 h, avec le lancement de quatre fusées éclairantes, une pour chaque victime. Il y aura ensuite un moment de silence, avant que les participants se donnent la main pour former la chaîne.

L’une des organisatrices, Jessica Millier, affirme que l’événement de l’an dernier avait beaucoup touché les gens.

[Le drame] a eu un impact sur bien des gens auxquels on ne pense pas… Les gens à l’hôpital, qui ont été très occupés ce jour-là et les jours suivants. Et les premiers répondants.

Sur place, samedi, des bénévoles à six stations le long du fleuve aideront les participants à se placer de telle sorte que l’immense chaîne puisse être formée.

Avec les renseignements d'Elizabeth Fraser, CBC