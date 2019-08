Earth Justice : le canevas de 20 étages de Shepard Fairey

La murale est peinte sur une surface haute de 20 étages. Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

Sise le long de la rue Georgia en plein coeur du centre-ville de Vancouver, l'oeuvre attire les regards. Elle remplit ainsi une partie du mandat que lui a donné M.Fairey. Originaire de Charleston en Caroline du Sud, aux États-Unis, le célèbre sérigraphiste, muraliste et illustrateur de 49 ans a été sélectionné par la Burrard Arts Foundation (BAF) afin de réaliser une murale sur la façade ouest de l'édifice.

Je ne voulais pas que cette murale soit provocante, je la voulais plutôt invitante Shepard Fairey, artiste

L'oeuvre symbolise le rapport à l'environnement et à la planète de l'humain et invite le public à réfléchir aux questions qui y sont liées. Des teintes de bleu et de vert sont utilisées à la fois pour rappeler les « éléments » qui nous tiennent en vie, mais également pour refléter le paysage environnant.

L'oeuvre fait une référence à Obey Giant, un mouvement d'art de rue lancé par M. Fairey en 1989. Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

La carrière de Shepard Fairey en quelques dates clés 1970 : Naissance à Charleston en Caroline du Sud 1989 : Création de l'illustre collant Andre The Giant Has a Posse. Renommé Obey Giant, ce design connaît un succès viral. Un documentaire sur sa création a été réalisé en 1997. 2007 : Peu de temps après avoir fondé une boîte de production en graphisme, il est appelé à réaliser la jaquette de l'album Mothership du groupe Led Zeppelin. 2008 : M. Fairey dessine le portrait de Barack Obama. L'affiche « HOPE » est déclarée par certains comme étant l'une des plus efficaces de l'histoire de la politique états-unienne. 2011 : Le magazine Time demande à Shepard Fairey d'illustrer la personnalité de l'année. 2019 : Il réalise Earth Justice, une murale de 20 étages au centre-ville de Vancouver. La BAF de Vancouver organise une exposition rétrospective sur ses 30 années de carrière.

Le Spleen des États-Unis

Au lancement de l'oeuvre, M. Fairey ne s'est pas gêné de montrer son inconfort à l'égard des politiques de la Maison-Blanche. Questionné sur le choix de Vancouver comme ville hôte de cette immense murale, l'artiste s'est dit heureux de voir cette oeuvre dans une ville qu'il estime être « verte ». S'il souligne les efforts de certaines villes voisines du sud telles que Portland ou Seattle, il s'inquiète de l'inaction des États-Unis en matière d'environnement.

Les États-Unis n'en font pas assez dans la lutte aux changements climatiques. Shepard Fairey, artiste

L'oeuvre sera une nouvelle attraction du centre-ville de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

Il espère qu'à l'instar de « toutes les oeuvres d'art », son oeuvre provoquera des émotions qui auront une signification pour le public. Il a espoir de léguer toutes ses réalisations comme étant porteuses de la force de l'art comme moyen d'expression.

Si je peux me servir de mes images pour porter mon message, soyez certains que je vais le faire. Shepard Fairey, artiste