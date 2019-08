Un coffret Lego pour les 25 ans de la série Friends

Les enfants ne seront plus les seuls à avoir leurs personnages préférés en Lego, car la compagnie de jouets lancera un coffret ayant pour thème la populaire série Friends.

Lego sortira l’ensemble Central Perk Lego le 1er septembre prochain pour célébrer le 25e anniversaire de la première diffusion de la série.

Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, on y voit des figurines qui représentent les personnages de la série, soit Monica, Ross, Rachel, Phoebe, Joey et Chandler de dos, assis sur le mythique sofa, soit un clin d’œil à la fin du générique de l’émission.

La revue Première explique que ces figurines ont été créées par un Français, Aymeric Fievet, qui est un grand admirateur de la série.

Les personnages de la série « Friends » en figurines Lego Photo : Lego

Sur le site de Lego, on explique que l’ensemble contient sept figurines, le café Central Perk à construire, le coin salon, ainsi que les accessoires des figurines inspirés de la série télévisée. Le coffret contient plus de 1079 pièces et coûtera 59,99 $.