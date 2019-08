Un alligator fait son apparition dans un parc de Granby

Le parc Daniel-Johnson de Granby héberge désormais un alligator rouge mesurant plus de 6 mètres. Il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce du Zoo, mais bien de la plus récente oeuvre de la collection de sculptures ludiques qui se déploie un peu partout dans la ville.

Créé par Jean-Yves Rhéaume et Marco de Muri, cet alligator devient la plus grande oeuvre de la ville de Granby. Mais pas question de clôturer l'animal rouge : les petits et grands pourront grimper sur son dos ou bien s'asseoir dans sa gueule.

Cette oeuvre est la dernière de la campagne Granby est zoo! mise en place il y a trois ans. L'été dernier, un zoo virtuel avait été implanté au centre-ville. Grâce à une application cellulaire, les gens peuvent voir apparaître des animaux sur leur écran. À ce jour, on comptabilise 4500 téléchargements ce qui témoigne d'un certain succès selon l'organisme Commerce Tourisme Granby région qui chapeaute le projet.

Granby est zoo! reçoit un budget de 155 000 $ par année par la Ville pour mener à bien ses activités. D'une durée de trois ans, le projet se termine cette année.