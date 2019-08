Cannabis et festivals en Abitibi-Témiscamingue : statu quo, selon une firme de sécurité

C'est la première saison des festivals depuis la légalisation du cannabis en octobre dernier. L'entreprise Valcourt Sécurité, qui offre des services de sécurité, d'investigation et de santé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, n'a pas constaté de changement de comportement chez les festivaliers.

David Valcourt, propriétaire de Valcourt Sécrité, n'a pas noté de différence avec les années précédentes en ce qui concerne la surveillance de la consommation de cannabis depuis la légalisation.

Est-ce que ça augmente la problématique, non, parce que les personnes qui consommaient vont consommer quand même, et puis les personnes qui ne consommaient pas ne consommeront tout simplement pas, soutient-il. Il n'y a pas vraiment de problématique à ce niveau-là, c'est quand même le statu quo.

Il revient aux municipalités d'établir les règles pour la consommation de cannabis dans les lieux publics, ce qui requiert une certaine adaptation pour chaque festival. C'est vraiment de s'assurer de savoir ce que la mairie a choisi comme gestion pour ce problème-là , dit-il.

La firme Valcourt Sécurité assure la sécurité dans la plupart des festivals de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

À Rouyn-Noranda, il est interdit de consommer du cannabis dans les lieux publics, donc les agents de sécurité à Osisko en lumière contrôleront la consommation de cannabis de la même façon qu'ils gèrent l'alcool venant des lieux du festival, a indiqué David Valcourt.

C'est sûr qu'on limite l'accès avec les fouilles de sacs, note-t-il. C'est le même principe que quand je vais chez vous, vous me demandez d'enlever mes souliers pour ne pas salir votre plancher. Nous, on essaie de limier la consommation d'alcool qui n'est pas vendu sur notre site, et la consommation de drogue.

Tout comme avec l'alcool venant de l'extérieur, le festivalier qui apporte du cannabis devra s'en départir pour demeurer dans l'enceinte du festival.

L'entreprise Valcourt Sécurité était également responsable de la sécurité pour le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, H2O le festival ainsi que le Festival western de Guigues.