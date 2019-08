Les langues et les cultures au coeur de la Journée internationale des peuples autochtones

L’ONU veut attirer l’attention sur la perte critique des langues autochtones et de leurs cultures ainsi que sur la nécessité urgente de les préserver, revitaliser et promouvoir, aux niveaux national et international.

Dans un communiqué le premier ministre canadien Justin Trudeau a encouragé vendredi tout le monde à apprendre plus sur les langues et les cultures des peuples autochtones au Canada et à travers le monde.

Justin Trudeau a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à oeuvrer pour la promotion des cultures autochtones ainsi que la réconciliation avec les communautés autochtones.

Si le Canada veut avancer en tant que pays, il faut veiller à ce que les peuples autochtones puissent réussir, a dit le premier ministre Trudeau.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont façonné notre histoire et notre identité en tant que pays. Leurs cultures ont un impact sur chaque aspect de notre passé et de notre présent [...]. Justin Trudeau

Au Canada, il y a 260 550 locuteurs de langues autochtones qui sont issus des premiers peuples, selon Statistiques Canada.