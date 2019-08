Les usagers de l'A-20 et de l'A-13 devraient revoir leur parcours cette fin de semaine

À la loterie des travaux, les usagers de l’autoroute 20 vers l’ouest et ceux de l’autoroute 13 dans les deux directions figurent parmi les grands perdants de cette fin de semaine.

L’autoroute 20 sera fermée vers l’ouest toute la fin de semaine, sur plusieurs kilomètres, entre la sortie 5 (boulevard Robert Bourassa / pont Samuel-de-Champlain / pont Victoria) et l’entrée de la rue Rose-de-Lima.

Quelques kilomètres plus loin, dans l’échangeur Turcot, c’est la bretelle menant de l’A-720 à l’A-20 ouest qui sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Les usagers de l’autoroute 20 ouest ne seront pas au bout de leurs peines, puisqu'elle sera aussi totalement fermée entre la sortie 65 et l’échangeur Saint-Pierre.

L'autoroute 20 ouest sera fermée complètement à trois endroits, à Montréal, durant la fin de semaine du 10 et 11 août. Photo : Transports Québec

Le ministère des Transports suggère de vérifier à l’avance le tracé des détours organisés en fonction des directions choisies.

Toujours dans l’échangeur Turcot, la bretelle menant de l’A-15 nord à l’A-20 ouest sera complètement fermée.

Une bretelle de la nouvelle route-136 sera exceptionnellement ouverte pour la fin de semaine, mais Transports Québec recommande de privilégier la sortie 63-Ouest, à partir de laquelle les automobilistes pourront directement rejoindre la bretelle pour l’A-15 nord.

Autoroute 13

Dans l’axe de l'autoroute 13 menant vers le nord, les fermetures s’étaleront en deux phases de vendredi 23 h à samedi 15 h entre la sortie 6 (A-40) et l’A-440 à Laval.

Un détour est prévu via l’A-40 est et l’A-15 nord qui promet d’être encore plus achalandée que d’habitude.

Vers le sud, l’A-13 sera totalement inaccessible entre la sortie 15 (A-440) à Laval et l’A-40 à Montréal, de vendredi 23 h à samedi 9 h.

Là aussi, un itinéraire de substitution passant par l’A-15 est suggéré.

Pont Jacques-Cartier et autoroute Bonaventure

La bretelle menant de la route 132 au pont Jacques-Cartier, en direction de Montréal, sera fermée tandis que, vers la Rive-Sud, une seule voie restera ouverte.

L’A-10 ouest vers le centre-ville sera fermée entre la sortie 2 (casino de Montréal) et la rue William.

Un détour a été prévu par le chemin des Moulins, les rues Riverside, Mill, de la Commune et William et le boulevard Robert-Bourassa.