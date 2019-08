Les musulmans de Winnipeg se préparent pour la fête du sacrifice

Les fidèles de la capitale manitobaine vont converger en matinée vers le Centre des congrès RBC pour la grande prière. « C’est l’une des choses les plus importantes dans la célébration de la fête du sacrifice », explique Mourtalla Ndiaye, un musulman d’origine sénégalaise.

Il précise que le Centre des congrès a été choisi en raison de sa grande capacité, car dit-il, « c’est presque tout le monde qui sera présent. »

La fête du sacrifice est la plus grande fête islamique. « Elle commémore la soumission et la foi inébranlable du prophète Abraham, qui avait reçu par rêve l’ordre de son seigneur de sacrifier son fils Ismayel, » dit Mourtalla Ndiaye.

La célébration de cette fête clôture le « hadj », ou pèlerinage à la Mecque.

Dans les pays à dominance musulmane, M. Ndiaye explique que les festivités sont grandioses et se préparent des semaines à l’avance. « C’est un jour de recueillement et d’action de grâce, » dit-il.

« Au Sénégal c’est presque une fête nationale, raconte-t-il. Tout le monde veut de nouveaux vêtements; […] les marchés sont saturés et c’est l’effervescence partout. »

Selon Mourtalla Ndiaye, le plus grand défi à Winnipeg est de trouver une bête à sacrifier.

« Avec la réglementation sur l’abattage, le véritable casse-tête est de trouver un mouton vivant le jour de la fête, » dit-il.

L’animal sacrifié, le plus souvent un mouton, fait office de repas du jour. À quelques heures de la célébration, le Winnipegois d’origine sénégalaise n’est pas certain de trouver son animal. « Après la prière, on ira voir dans les fermes hors de la ville », dit-il.

M. Ndiaye a également invité des membres de sa communauté afin de vivre cette fête en groupe. « On sera en famille, dit-il, on va boire, manger et discuter au calme à la maison. »