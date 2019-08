Rivière des Français célèbre la vie de Claude Mayer

Après une arthroplastie de la hanche, mon père ne s'est jamais complètement rétabli , explique le fils du défunt, Claude Mayer, lors de son éloge funèbre. Il est décédé lundi matin à l'âge de 86 ans.

L'ancien maire était aussi atteint de la maladie de Parkinson, ajoute-t-il.

Toutefois l'événement était aussi une occasion pour célébrer les contributions de M. Mayer à la municipalité.

M. Mayer était un visionnaire pour notre municipalité , affirme la mairesse de Rivière des Français, Gisèle Pageau. On l’appelait le cœur de la municipalité parce qu’il croyait beaucoup à développer des programmes pour les jeunes comme le camp soleil. Il était derrière tous les projets.

Mme Pageau souligne aussi sa contribution aux infrastructures pour les personnes âgées et les entreprises de la région.

Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Déjà, des centaines d’internautes ont exprimé leurs sympathies sur les médias sociaux.

Claude Mayer a tant fait pour notre communauté et c’est à cause de lui que nous avons des événements tels que le Tournoi familial annuel de hockey de Noëlville et le tournoi familial de baseball ce week-end , a écrit le résident de Noëlville, Kevin Dupuis. Il nous manquera beaucoup, mais nous ne l’oublierons certainement jamais.

Mon cousin était un homme très aimant et généreux , renchérit Gary McLeod. Il s’assurerait toujours que tout le monde se sent bienvenu et inclus.

L'ancien maire de Rivière des Français, Claude Mayer Photo : Radio-Canada

En plus des tournois sportifs, M. Mayer a aussi pris part à la création du Camp Soleil de Noëlville.

Il a été actif au sein du Club Richelieu de Rivière des Français, des Chevaliers de Colomb de Noëlville et du Conseil de la coopération de l’Ontario.