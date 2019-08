Il offre des bijoux contre de l'argent liquide sur le bord de la route

Les autorités en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard mettent en garde les automobilistes contre une possible arnaque. Un homme qui prétend être en panne d'essence tente de vendre des bijoux en échange d'argent liquide.

Alors qu'elle se rendait au travail, mercredi matin, Jeanette Reynolds a vu un homme sur le bord de la route 107, dans la région d'Halifax, qui tentait d'attirer son attention. L'individu se trouvait à côté d'une fourgonnette de couleur or qui semblait en panne.

Lorsque la bonne Samaritaine lui a offert son aide, l'homme lui aurait dit avoir manqué d'essence. Il lui aurait demandé de l'argent en échange de bijoux et d'un collier en or.

Le suspect aurait alors tenté d'ouvrir la portière de la voiture de Mme Reynolds.

L'automobiliste de la Nouvelle-Écosse dit qu'elle s'est sentie gênée et mal à l'aise . Elle a quitté les lieux rapidement et a prévenu les policiers quelques minutes plus tard.

La Gendarmerie royale du Canada dans la région d'Halifax confirme avoir reçu deux signalements du genre, mercredi matin.

Un incident semblable se serait aussi produit à l'Île-du-Prince-Édouard, quelques jours plus tôt.

Tracey Livingstone se rendait de Summerside à Kensington, lundi, lorsqu'elle a aperçu un homme qui semblait avoir besoin d'aide sur le bord de la route. L'individu lui aurait dit qu'il était à court d'essence et que ses cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Il lui aurait alors proposé de lui vendre un bracelet en or.

La police poursuit son enquête et invite les automobilistes à la prudence.

Le suspect n'a pas été retrouvé.

Avec des informations de CBC