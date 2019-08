Poissons morts : le manque de collaboration entre Ottawa et Québec critiqué

Deux enquêtes formelles sont en cours, l'une de Québec, l'autre d'Ottawa, pour élucider le mystère des poissons morts retrouvés dans la rivière des Outaouais, près du secteur de Masson-Angers. Or, selon l'organisme Garde-rivière des Outaouais, les deux ordres de gouvernement ne collaborent pas assez pour prévenir une cinquième vague de mortalité.

Pour nous, c'est essentiel qu'ils partagent l'information. On cherche la cause , déclare d'emblée en entrevue à Radio-Canada le directeur général de Garde-rivière des Outaouais, Patrick Nadeau.

Voilà maintenant un mois que son organisme suit le dossier et tente d'obtenir des informations d'Environnement Canada et du ministère de l'Environnement du Québec. Après quatre épisodes de mortalité et des milliers de poissons en provenance de la rivière du Lièvre, son exaspération se fait sentir.

Patrick Nadeau de l'organisme Garde-rivière des Outaouais Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Quelque chose qu'on observe dans [leur] réponse, c'est qu'il semble y avoir un manque de collaboration , déplore M. Nadeau. Il affirme du même souffle que, selon les informations que détient l'organisme, le gouvernement fédéral doit passer par l'accès à l'information pour obtenir les résultats de laboratoire du gouvernement québécois — un processus « chronophage », souligne l'environnementaliste.

Radio-Canada attend des réponses des deux ordres de gouvernement.

Des stratégies divergentes

Contrairement au ministère québécois de l'Environnement, Environnement Canada est resté discret dans cette affaire jusqu'à présent. Aucune entrevue formelle n'a été accordée, même si la ministre Catherine McKenna s'est dite très préoccupée après la deuxième vague de mortalité de poissons.

Le fédéral a par ailleurs refusé de dire s'il souscrivait à l'hypothèse de Québec selon laquelle l'usine d'hydroélectricité Brookfield pourrait être une cause de mortalité.

Environnement Canada continuera de communiquer avec les autorités provinciales en Ontario et au Québec [...] pour amasser de l'information et déterminer s'il y a eu un bris de la loi environnementale , s'était contenté de répondre le ministère après la sortie du ministre québécois Benoît Charette.

Avec les informations de Laurie Trudel