Les combats de John Diefenbaker

Son père était d’origine germanique, sa mère, écossaise. Et ils étaient venus de Toronto s’établir dans le Grand Nord puis en Saskatchewan. C’est là que John Diefenbaker a passé son enfance et son adolescence. Il lui en est resté pour toute sa vie la haine de l’injustice sociale, l’attachement au sol et un certain radicalisme.

Claude-Jean Devirieux, en 1979