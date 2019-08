La Maison des artistes visuels francophones a besoin d’argent

L’événement aura lieu le dimanche 18 août de 14 h à 18 h dans le Jardin des Sculptures.

Selon l’assistant de galerie de la Maison des artistes, Kevin Jourdan, cette activité de collecte de fonds est importante pour l’organisme et l’ensemble de la communauté. « Les fonds collectés nous permettent de financer les expositions que nous montons dans notre studio près de la grande galerie, » explique-t-il.

Le studio de la Maison des artistes présente 12 expositions annuellement qui dure chacune de deux à trois semaines. Selon la directrice de la Maison des artistes, Alexandra Keim, chaque exposition coûte 500 $. Bien que les artistes ne sont pas payés pour ces expositions, elle précise que la Maison des artistes leur offre un soutien de communication et les services d’un commissaire d’exposition.

Pour la troisième édition de sa collecte de fonds, l’organisme espère recueillir deux fois plus d’argent qu’en 2018. Selon Mme Keim, ils ont récolté 2000 $ l'année dernière qui « a aidé pour quatre expositions ».

Le billet pour participer à cet évènement coûte 75 $.

Ceux et celles qui participeront pourront vivre de bout en bout la création d’œuvres de 5 artistes professionnels tels que Marc Beaudry qui fera de la sculpture sur bois en plein air.

Chaque artiste va passer l’après-midi à bâtir une création, et à la fin de la journée il y aura une vente aux enchères. Kevin Jourdan, assistant de galerie de la Maison des artistes

L’assistant de galerie précise que les participants pourront poser des questions aux artistes visuels tout en profitant de la prestation des artistes musiciens. « On va avoir comme [...] DJ Damien Ferland qui nous fera de la musique dans la tradition de la francophonie [...], et on va avoir un concert de jazz manouche joué par un trio. »