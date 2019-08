Le Bloc québécois critique les annonces préélectorales des Libéraux

Kristina Michaud estime que l'argent des subventions annoncées dans les dernières semaines a été retenu en otage à des fins purement électorales .

C'est comme si on gardait cet argent-là de côté et qu'on faisait des annonces stratégiques. C'est certain qu'une candidate qui n'est pas une députée sortante ne peut pas rivaliser avec ça. Je n'ai pas de subventions que je peux donner à qui le veut bien.

Kristina Michaud, candidate du Bloc québécois dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia