Succès pour le Défi Everest de Sherbrooke

Les participants devront monter 200 fois la côte Don Bosco, située près du Carrefour de l'Estrie, ce qui représente le dénivelé de le plus haut sommet du monde. C'est fait en équipe! Ce n'est pas 200 fois par participant! En équipe, c'est plus encourageant. Chacun y va à sa force. Ceux qui sont capables de le faire trois fois, ils le feront. Ceux qui sont capables 40 fois, ils vont compenser , rassure le coordonnateur de l'événement, Éric Malenfant.

La rue Don Bosco a été choisie pour cette activité non seulement pour son dénivelé important, mais aussi pour la vision qu'elle offre. On va être face au mont Bellevue. Ça va être dans les couleurs d'automne. On voulait quelque chose de central aussi. Le Carrefour de l'Estrie nous a permis d'utiliser son stationnement.

Les sommes amassées ne seront pas distribuées à un seul organisme ou à une seule cause. C'est un don orienté que ça s'appelle. Chaque équipe peut choisir l'organisme qui va recevoir les sous que l'équipe va amasser. Les participants de chaque équipe doivent amasser 100 $. Il y a 28 organismes récipiendaires , soutient M. Malenfrant.

Ce dernier rappelle que l'organisation prend en charge les frais administratifs. C'est donc dire que 100 % des dons seront donnés aux organismes.

L'objectif des organisateurs est d'atteindre 50 équipes participantes. À l'heure actuelle, on attend entre 600 et 800 personnes. Pour une première édition, on est vraiment fiers. Les gens peuvent encore s'inscrire. Ils ont encore jusqu'au 6 septembre pour le faire , note Éric Malenfant.

Les équipes peuvent être composées de 3 à 20 personnes. Le défi aura lieu le 6 octobre entre 9 h et 15 h.