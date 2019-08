Un tronçon de l'A-417 complètement fermé une partie du week-end à Ottawa

L'autoroute 417 sera complètement fermée à la circulation de samedi soir à dimanche midi, entre les avenues Carling et Bronson, en raison de travaux. Les autorités préviennent que « d'importantes répercussions sur la circulation sont à prévoir ».

Le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) effectuera des travaux sur le tronçon dans le cadre du projet d'élargissement de l'autoroute entre l'avenue Maitland et la promenade Island Park.

Le MTO ministère des Transports de l'Ontario indique que la fermeture complète commencera samedi à 18 h et prendra fin dimanche à 11 h. Des fermetures de voies avant et après la fermeture complète pourraient néanmoins avoir lieu vendredi soir et tôt lundi matin.

Bretelles d'accès fermées cette fin de semaine : O'Connor et Lyon (direction ouest)

avenue Bronson (direction ouest)

rue Rochester (direction ouest)

avenue Parkdale (direction ouest)

avenue Maitland (direction est)

avenue Carling (direction est)

avenue Parkdale (direction est)

Par ailleurs, la bretelle d'accès à l'autoroute 417 en direction est de l'avenue Carling restera fermée pendant sept semaines après les travaux.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les travaux sur l'autoroute 417 entraîneront plusieurs détours. Photo : Gouvernement ontarien / Ministère des Transports